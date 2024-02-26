المباراة المنتظرة.. البرومو الرسمي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

نشرت صفحة الاتحاد البمصري لكرة القدم علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برومو مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المقرر إقامتها يوم 8 مارس بالمملكة العربية السعودية.

وعنونت صفحة اتحاد الكرة البرومو بعنوان المباراة المنتظرة 8 مارس الكلاسيكو المصري بالسعودية.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن جائزه إضافية للفريق الفائز في مباراة الأهلي والزمالك قدرها ٥٠٠ ألف دولار وبدء طرح التذاكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تركي آل شيخ :"لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية... ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك، موسم الرياض يقدم جائزه إضافية للفريق الفائز قدرها ٥٠٠ ألف دولار، واليوم طرح التذاكر استعدوا".