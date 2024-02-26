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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العربية للتنمية الزراعية تشارك في ورشة عمل حول استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ورشة دور استخدامات
ورشة دور استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي

شارك البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في ورشة عمل حول دور استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أساليب الزراعة الحديثة وتنميتها، ضمن فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي 2024 (أكسبو قطر 2023)، التي نظمت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية.

 

وفي كلمته أكد البروفيسور الدخيري أن المنظمة تهدف للاستفادة من تقنيات الزراعة الذكية والدقيقة في تحسين الإنتاجية الزراعية وضمان الأمن الغذائي في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن هذه التقنيات ستلعب دوراً حاسماً في تحقيق استدامة القطاع الزراعي وتقليل الهدر والفاقد من خلال دعم الابتكار وتبني أحدث التقنيات.

 

وقال إن المنظمة تسعى لتوفير بيئة زراعية مستدامة تعزز إنتاجية المزارعين وتحسن جودة المنتجات، وتعمل على تعزيز التوعية والتدريب للمزارعين حول فوائد واستخدامات هذه التقنيات الحديثة، لضمان تبنيها بنجاح في المنطقة العربية وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

 

تجدر الإشارة إلى أن جلسات العمل تناولت عدد من المواضيع منها على سبيل المثال آليات استخدام التقنيات الذكية والدقيقة في تطوير الزراعة من خلال استخدام الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في معرفة حالة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها والاتجاهات الحديثة لتطوير البحوث الزراعية، والفرص الاستثمارية لدعم التقنيات الحديثة لمنظومة الزراعة الذكية. وتطبيقات الروبوتات والطائرات المسيرة في الزراعة، وكيفية استخدامها في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، وتدعم بها عملية الزراعة بشكل فعال، من خلال الرصد الدقيق للمحاصيل، والتحكم في التسميد والري بشكل أكثر دقة وكفاءة.

كما تطرقت جلسات العمل إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة الذكية ودور الدول العربية والشراكات الدولية في تعزيز التعاون لتطوير تقنيات الزراعة الذكية. واستعرضت بعض التجارب الناجحة من مختلف الدول والفرص والتحديات في هذا المجال المهم، وسبل تعزيز التبادل المعرفي والخبرات الدولية لتعزيز الزراعة الذكية وتحقيق الاستدامة، فضلا عن التأكيد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات البحثية في تطوير التقنيات ونقل المعرفة للمزارعين.

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