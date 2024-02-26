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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاهن يتجنب الموت بمعجزة بعد محاولة تسميمه بالكلوركس خلال القداس بإيطاليا

صدى البلد

حققت الشرطة الإيطالية في محاولة تسميم كاهن كادت تودي بحياته، وذلك بعد اكتشاف مادة الكلوركس في كأس القربان أثناء قداس ديني.

 

كان الأب فيليس بالامارا على وشك أن يتناول القربان من الكأس عندما استنشق رائحة قوية لمادة تنظيف، فتوقف في اللحظة الأخيرة.

 

أوقف الأب بالامارا على الفور القداس أمام عشرات المصلين في كنيسة سان نيكولا دي بانانكوني بالقرب من فيبو فالنتيا في جنوب إيطاليا.

 

اتصلت الشرطة وتم أخذ الكأس للفحص، وأكد المسؤولون لاحقًا أنه كان يحتوي على كمية من الكلوركس تكفي لقتله.

هذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من التهديدات والترهيب التي يتعرض لها الأب بالامارا، وهو كاهن الرعية منذ عشر سنوات، ويتميز بشعبيته بين المصلين.

صرح الأب بالامارا قائلًا: "الحمد لله أنا بخير، لكنني مقتنع بأن هذه الاعتداءات لا علاقة لها بالسكان المحليين، حيث كانت علاقتي بهم جيدة دائمًا منذ وصولي."

 

في حوادث أخرى، تعرضت سيارته للتخريب وتلقى عشرات من رسائل التهديد بالقتل عبر البريد الإلكتروني والبريد العادي.

يربط المحققون بين هذه المحاولة الأخيرة والعثور على قطة ميتة على سيارة الأب فرانشيسكو بونتوريو، كاهن رعية مجاورة.

تعرض الأب بونتوريو أيضًا لعشرات من رسائل التهديد بالقتل، وتبحث الشرطة عن صلة محتملة بين الحادثتين وتفحص ساعات من لقطات كاميرا المراقبة في كلتا الكنيستين.

قال مصدر تحقيق لصحيفة MailOnline: "لسنا متأكدين ما إذا كانت هذه جريمة منظمة أو شخص يكن ضغينة للكنيسة، أو شيطانيين، أو مجرد مجانين، لكن الأمر يُؤخذ على محمل الجد."

وأضاف: "كان من الممكن أن يكون لحادث الكلوركس تداعيات خطيرة، وكان من الممكن أن يتعرض الأب بالامارا لموقف سيئ للغاية لو أنه شربه. الاحتمال الأكثر ترجيحًا هو جريمة منظمة والمافيا المحلية، ولكن إلى أن نعرف على وجه اليقين، لم يتم استبعاد أي احتمال، ونحن نتحلى بذهن منفتح."

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