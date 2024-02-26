امرأة تتعرض للتهديد بالقتل في باكستان بسبب سوء فهم حول لباسها

تعرضت امرأة في باكستان لمطاردة من قبل حشد كبير من المواطنين طالبوا بقطع رأسها بسبب ارتدائها فستانًا "مسيئًا للدين".

وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية بأن المعتدين على المرأة أساوا تفسير الكتابة العربية على ملابسها على أنها آيات قرآنية واتهموها بعدم احترام دينهم.

وقع الحادث في مطعم بسوق آشتر، لاهور، باكستان، حيث يظهر أحد الفيديوهات المرأة وهي جالسة في المطعم، تحاول إخفاء وجهها وتبدو خائفة بينما يصرخ عليها رجل، يقف بجوارها رجل آخر، يبدو أنه صديقها، منشغلاً بهاتفه.

وكانت المرأة ترتدي فستانًا أبيضًا مكتوبًا عليه عبارات عربية ملونة، يُقال إنه مطبوع رقمياً. كانت على الفستان كلمة "حلوى" العربية، والتي تُترجم إلى "حلو" باللغة الإنجليزية وليس لها أي دلالة دينية.

وفي مقطع فيديو آخر تم تصويره بعد قليل، تبدو المرأة مذعورة وهي تجلس في المطعم بينما يتجمع حولها حشد كبير، كانوا يتحدثون إلى ضابط شرطة.

ووفقًا للأنباء المحلية، تجمع أكثر من 100 شخص خارج المطعم، حتى أن بعض الأشخاص في الحشد هددوا بقطع رأس المرأة التي لم يُكشف عن اسمها.

وقامت ضابطة الشرطة الشجاعة وهي مساعدة المشرف على الشرطة بالمدينة سيد شاهربانو نقفي باحتجاز المرأة في حماية الشرطة، في مقطع فيديو ثالث، يمكنك رؤية شاهربانو تتحدث بشجاعة إلى الحشد خارج المطعم قبل أن تساعد المرأة على المغادرة، وتغطيتها ببطانية وتحصل على مساعدة من زملائها، بينما يصرخ عليهم الحشد.

بعد التحقيق ، أكدت الشرطة أن الكتابة العربية على فستانها لم تكن من القرآن، وتم الإشادة بمساعد المشرف على الشرطة (ASP) شاهربانو وفريقها لشجاعتهم.