لندن.. عروس تفاجأ بـ تورتة زفاف ضخمة ثمنها 500 ألف جنيه

فجعت عروس عندما دفعت 13 ألف جنيه إسترليني، ما يوازي “500 ألف جنيه مصري”، مقابل قالب حلوى زفاف عملاق يبلغ ارتفاعه 13 قدمًا ومغطى بثمانية أحجار من سكر الفوندان ليوم زفافها الكبير.

تزوجت مادلين بيرتون (18 عامًا) من إسيكس، من حبيب طفولتها باتريك (20 عامًا) في 12 يناير من هذا العام، حيث أنفقت 50 ألف جنيه إسترليني لحجز حفل الاستقبال في قاعة رقص بفندق سافوي "الساحر" الواقع في ستراند بلندن.

صمم تحفة الحلوى فنان الكيك سام وودروف (48 عامًا)، الذي بدأ في إنشاء هيكل الكعكة في نوفمبر 2023.

لصنع "القطعة المميزة"، استخدم سام ست كعكات مستديرة بقياس ثماني بوصات موضوعة في قاعدة الهيكل على شكل بتلة، وصُنع باقي التصميم من البوليسترين.

تم تكديس أبراج زرقاء مصنوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد فوق الهيكل وتم تجهيز كل نافذة بإضاءة LED على شكل بالونات لإضفاء مظهر متوهج على الكعكة.

قالت مادلين إنها "فقدت الكلام" عندما تم الكشف لها عن الكعكة في يوم زفافها بعد ثلاثة أشهر من صنعها، ووصفت حفل زفافها بأنه "مثالي".

يظهر مقطع فيديو مذهل كعكة مادلين الضخمة التي يبلغ ارتفاعها 13 قدمًا وعرضها ستة أقدام مغطاة بصور عصر النهضة المعقدة ومئات الزهور الحريرية.

إجمالاً، تم تغليف كعكة زفاف مادلين بثمانية أحجار من سكر الفوندان الأبيض ثم تم تزيينها بأوراق ذهبية.

قالت مادلين، من إسيكس: “سار يوم زفافي بأكمله على ما يرام. لقد كان حفل زفاف كبير ضم أكثر من 200 صديق وعضو في العائلة، كانت الكعكة جميلة للغاية وفقدت الكلام، لقد دفعت حوالي 13 ألف جنيه إسترليني مقابل الكعكة وأحببت الجزء العلوي منها”.