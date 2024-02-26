عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. سر بكاء نجوى كرم عدة مرات

نجوى كرم
نجوى كرم

تحتفل اليوم الإثنين 26 فبراير، الفنانة نجوى كرم، بعيد ميلادها الـ 58، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1966، في مدينة زحلة اللبنانية.

وتختلف نجوى كرم، بشخصيتها بعدد من المواقف التي ظهرت بوضوح لجمهورها في مواقف مختلفة، وكشفها أصدقائها في الوسط الفني عنها.

 

نجوى كرم وبكاءها 

تأثرت نجوى كرم، على الهواء في عدة مواقف، ولم تتحكم في مشاعرها المرهفة، وانهمرت في البكاء بالعديد من المواقف المختلفة.

ولعل أبرز المواقف التي بكت فيها نجوى كرم، كان خلال برنامج «أرب جوت تالنت» حينما فاجأ المصري عمرو عمروسي، لجنة تحكيم البرنامج، بتقديمه قضية وحالة نادرة من خلال أدائه التمثيلي في المسابقة، وظهر العمروسي بأداء مشهد تمثيلي من أجل وحدة الأوطان العربية مرتديا "تي شيرت" مرسوم عليه اعلام الدول العربية.

وفي النهاية قال العمروسي وهو يبكي: «هذا وطني عربي إليكم ألا تنتهكوه فاحذروا إثارته»، ما جعل الفنانة نجوى كرم، تبكي متأثرة بالموقف التفاعلي الذي أداه المتسابق المصري عمرو عمروسي.

وفي موقف آخر، أبهر طفل لا يتجاوز عمره 11 عاماً من دولة فلسطين، أعضاء لجنة تحكيم برنامج المسابقات «آراب جوت تالنت»، نظراً لـ ليونة جسمه الهائلة، فعلقت «نجوى» على موهبة الطفل محمد، وبكت قائلة: «هذه هي المهارات التي لم نكن نستوعبها.. وإذا كان معك مدرب لأبهرت العالم».

وخلال مشاركة المطربة ياسمينا العلواني، بالبرنامج ذاته -قبل 8 سنوات- توجهت نجوى كرم لها من أجل تحيتها على أدائها مؤكدة أن أرض مصر والوطن العربي «عطشانة» لموهبة «ياسمينا» الرائعة والتي أثبتت تألقها يوما بعد الآخر مؤكدة أنها تستحق اللقب، ووعدتها بأنها ستفاجئها بشىء معها.

وبعد ذلك بعامين، أبهرت المتسابقة إيمان مصطفى الشميطى، أعضاء لجنة تحكيم برنامج «Arabs Got Talent»، المكونة من نجوى كرم وأحمد حلمي وعلي جابر، أثناء تقديمها أغنية «كده يا قلبي» للفنانة شيرين عبد الوهاب.

ودخلت الفنانة نجوى كرم في نوبة من البكاء بسبب أداء المتسابقة المميز أثناء تقديمها للأغنية، خاصة أنها تجيد العزف على الجيتار مع الأغنية، رغم أنها حامل فى الأشهر الأخيرة ولكنها استطاعت أن تبهر لجنة التحكيم بأدائها المبدع، حيث انتفضت الفنانة نجوى كرم مسرعة لتضغط على «الباز الذهبى» لتتأهل إلى نصف النهائيات مباشرة.

وذهبت نجوى كرم إلى المتسابقة وحضنتها وقبلتها على أداء صوتها قائلة: «أنها تتمتع بصوت وإحساس قوى وكانت سبب في بكاءنا بهذه الأغنية التى أحبها، تتمنى أن تكون من المتسابقات أن تصل إلى النهائي»، موجهة لها رسالة قائلة: لابد إذا وصلتي للنهائي أن تسمى طفلتك القادمة «شيرين».

 

شخصية نجوى كرم

وعن شخصية نجوى كرم، قالت المطربة اللبنانية نوال الزغبي في تصريحات تليفزيونية: «نجوي كرم صديقتي ورفيقة درب طويل والمنافسة كانت بينا قويه وتعجبني شخصيتها فهي امرأة قوية بحبها جدا وبحترمها وأفتخر بيها في لبنان».

نجوى كرم الفنانة نجوى كرم أعمال نجوى كرم اغانى نجوى كرم عيد ميلاد نجوى كرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

فيديو السحر والتحرش ومرض الثعلبة وحقيقة ظهورها مع رامز..سالى عبد السلام ضيفة صدى البلد

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

حلم حياتى.. حورية فرغلى تكشف عن مفاجأة كبيرة

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يسجل جريمة منتصف النيل

فيلم رحلة 404 يعرض فى 12 دار سينما بأمريكا .. اعرف التفاصيل

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

بعد انقطاع سنتين.. نسرين طافش تعود إلى رياضتها المفضلة |فيديو

وليد توفيق يكشف سر إهداء أغنية مملكتي لزوجته جورجينا رزق

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا بحراوي

محافظ الإسكندرية الأسبق: نصف مليون شقة مهددة بالسقوط في مصر

واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة.. لميس الحديدي تعلق على استقالة الحكومة الفلسطينية

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ