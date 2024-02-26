في عيد ميلادها.. سر بكاء نجوى كرم عدة مرات

تحتفل اليوم الإثنين 26 فبراير، الفنانة نجوى كرم، بعيد ميلادها الـ 58، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1966، في مدينة زحلة اللبنانية.

وتختلف نجوى كرم، بشخصيتها بعدد من المواقف التي ظهرت بوضوح لجمهورها في مواقف مختلفة، وكشفها أصدقائها في الوسط الفني عنها.

نجوى كرم وبكاءها

تأثرت نجوى كرم، على الهواء في عدة مواقف، ولم تتحكم في مشاعرها المرهفة، وانهمرت في البكاء بالعديد من المواقف المختلفة.

ولعل أبرز المواقف التي بكت فيها نجوى كرم، كان خلال برنامج «أرب جوت تالنت» حينما فاجأ المصري عمرو عمروسي، لجنة تحكيم البرنامج، بتقديمه قضية وحالة نادرة من خلال أدائه التمثيلي في المسابقة، وظهر العمروسي بأداء مشهد تمثيلي من أجل وحدة الأوطان العربية مرتديا "تي شيرت" مرسوم عليه اعلام الدول العربية.

وفي النهاية قال العمروسي وهو يبكي: «هذا وطني عربي إليكم ألا تنتهكوه فاحذروا إثارته»، ما جعل الفنانة نجوى كرم، تبكي متأثرة بالموقف التفاعلي الذي أداه المتسابق المصري عمرو عمروسي.

وفي موقف آخر، أبهر طفل لا يتجاوز عمره 11 عاماً من دولة فلسطين، أعضاء لجنة تحكيم برنامج المسابقات «آراب جوت تالنت»، نظراً لـ ليونة جسمه الهائلة، فعلقت «نجوى» على موهبة الطفل محمد، وبكت قائلة: «هذه هي المهارات التي لم نكن نستوعبها.. وإذا كان معك مدرب لأبهرت العالم».

وخلال مشاركة المطربة ياسمينا العلواني، بالبرنامج ذاته -قبل 8 سنوات- توجهت نجوى كرم لها من أجل تحيتها على أدائها مؤكدة أن أرض مصر والوطن العربي «عطشانة» لموهبة «ياسمينا» الرائعة والتي أثبتت تألقها يوما بعد الآخر مؤكدة أنها تستحق اللقب، ووعدتها بأنها ستفاجئها بشىء معها.

وبعد ذلك بعامين، أبهرت المتسابقة إيمان مصطفى الشميطى، أعضاء لجنة تحكيم برنامج «Arabs Got Talent»، المكونة من نجوى كرم وأحمد حلمي وعلي جابر، أثناء تقديمها أغنية «كده يا قلبي» للفنانة شيرين عبد الوهاب.

ودخلت الفنانة نجوى كرم في نوبة من البكاء بسبب أداء المتسابقة المميز أثناء تقديمها للأغنية، خاصة أنها تجيد العزف على الجيتار مع الأغنية، رغم أنها حامل فى الأشهر الأخيرة ولكنها استطاعت أن تبهر لجنة التحكيم بأدائها المبدع، حيث انتفضت الفنانة نجوى كرم مسرعة لتضغط على «الباز الذهبى» لتتأهل إلى نصف النهائيات مباشرة.

وذهبت نجوى كرم إلى المتسابقة وحضنتها وقبلتها على أداء صوتها قائلة: «أنها تتمتع بصوت وإحساس قوى وكانت سبب في بكاءنا بهذه الأغنية التى أحبها، تتمنى أن تكون من المتسابقات أن تصل إلى النهائي»، موجهة لها رسالة قائلة: لابد إذا وصلتي للنهائي أن تسمى طفلتك القادمة «شيرين».

شخصية نجوى كرم

وعن شخصية نجوى كرم، قالت المطربة اللبنانية نوال الزغبي في تصريحات تليفزيونية: «نجوي كرم صديقتي ورفيقة درب طويل والمنافسة كانت بينا قويه وتعجبني شخصيتها فهي امرأة قوية بحبها جدا وبحترمها وأفتخر بيها في لبنان».