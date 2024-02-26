عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالي البحر الأحمر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر و المنطقة الجنوبية العسكرية لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد فى الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ من فبراير الجارى. 

ويأتي ذلك برعاية اللواء أ.ح.د. عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر وأ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف أ.د. هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة.

واستقبلت عيادات القافلة ما يزيد عن ألف مستفيد فى يومها الأول فى تخصصات: الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والجلدية والباطنة والقلب والمسالك البولية والرمد والأطفال والصدر والأسنان والأمراض النفسية والعصبية والأشعة إلى جانب صيدلية القافلة التى قدمت خدماتها الدوائية بالمجان لأكثر من ألف مستفيد. وتم تحول ٣٤ حالة لاستكمال تلقى العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس.
كما تضمنت فاعليات اليوم الأول توزيع عدد من المواد الغذائية على أهالى الشلاتين وعقد عدد من الندوات التوعوية تضمنت فن التعامل مع المرضى لطلاب معهد التمريض بالشلاتين  والعادات الصحية للوقاية من الأمراض بمدرسة اللواء حسن كامل بالشلاتين والنظافة الشخصية والحماية من الأمراض بمدرسة السادات الابتدائية بالشلاتين.

Jobs Education التنموية الشاملة الشلاتين وحلايب وأبو رماد جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الإيقاف مباراتين وغرامة.. تفاصيل عقوبة كريستيانو علي الفعل المشين أمام الشباب السعودي

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

العلاقات الثنائية وحرب غزة.. وزير الخارجية يلتقي نظيرة القبرصي في جنيف

تحقيقات النيابة في سقوط أكبر ديلر لأفلام القاصرات الأجنبيات المخلة.. تفاصيل

خلال 30 يوما.. أرقام كارثية للخسائر التي تسبب بها الاحتلال في غزة

ماذا تفعل لو المظلوم رفض يسامحك؟.. أبو اليزيد سلامة يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ