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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رأس إله من الطين تكشف عن مستوطنة رومانية مجهولة في إنجلترا

صدى البلد

كشفت رأس من الطين بدون جسم لإله روماني يدعى ميركوري، تم اكتشافه في إنجلترا، عن موقع مستوطنة رومانية لم تكن معروفة سابقًا.

عثر علماء الآثار على الرأس في سمولهيث بليس، في كنت، وهي منطقة كانت معروفة ببناء السفن في العصور الوسطى.

 تفاجأ الفريق بالعثور على رأس ميركوري المصنوع من الطين الأنبوبي، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 2000 عام، وهو إله الفنون الجميلة والتجارة والنجاح المالي عند الرومان.

وفقًا لبيان من الصندوق الوطني، وهي مؤسسة خيرية للحفاظ على البيئة، فإن الرأس "النادر بشكل لا يصدق"، بالإضافة إلى الاكتشافات الأخرى من الحفر، يشير إلى وجود مستوطنة رومانية هناك بين القرن الأول والثالث الميلادي.

وعادة ما كانت تماثيل ميركوري تصنع من المعدن، مما جعل اكتشاف رأس مصنوع من الطين الأنبوبي - وهو نوع من الطين الأبيض الناعم الذي استخدم في صناعة غليون التبغ في القرون اللاحقة - غير متوقع.

 وفقا للبيان، في ذلك الوقت، كانت معظم تماثيل الطين الأنبوبي تصنع من الطين المحلي في وسط بلاد الغال (فرنسا الحديثة) ومنطقة الراين وموزيل. 

وفى الوقت الحالي، يعلم علماء الآثار بأقل من 10 تماثيل من الطين الأنبوبي في بريطانيا الرومانية، ومعظمها يصور آلهة إناث، مثل فينوس، وفقًا للبيان.

خلال الفترة الرومانية في بريطانيا (من 43 إلى 410 بعد الميلاد)، كان من الشائع بين عامة الناس والنخبة على حد سواء عبادة التماثيل الصغيرة التي تصور الآلهة في منازلهم، حيث كان الدين جزءًا رئيسيًا من الحياة اليومية. 

من المحتمل أن يظهر تمثال ميركوري هذا، الذي يصور ميركوري وهو يرتدي قبعة، الإله واقفًا بطريقتين: إما ملفوفًا بعباءة قصيرة تُعرف باسم الكليميس، أو عاريًا ويمسك بصولجان، وهو عصا مع ثعابين ملتفة يرمز اليوم إلى الطب.

سيتم عرض رأس ميركوري، إلى جانب الاكتشافات الأخرى من الموقع، في سمولهيث بليس يوم 28 فبراير.

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