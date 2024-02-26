عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

عمرو الكومي عن المرحلة الاعدادية: لا انصح الطلاب بوضع جدول للمذاكرة.. وللمعلم دور اساسي في دفع التلميذ للتفوق ولا يقتصر دوره علي المادة العلمية.. فيديو

الاستاذ عمرو الكومي
الاستاذ عمرو الكومي

عمرو الكومي عن  المرحلة الاعدادية : 

  • لا يمكن اجبار طالب علي المذاكرة و دور ولي الامر توجيهي 
  • المعلم له دور اساسي في دفع الطالب للتفوق و لا يقتصر دوره علي المادة العلمية 
  • لا انصح الطلاب بوضع جدول للمذاكرة 

 

استضاف موقع صدي البلد استاذ مادة الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الاعدادية الاستاذ  عمرو الكومي، للحديث عن العودة للدراسة بالفصل الدراسي الثاني وتقديم بعض النصائح للطلاب للمذاكرة وتوضيح دور اولياء امور الطلاب في توجيههم ودور المعلمين في تكوين شخصية الطالب و تاهيله للمرحلة الثانوية و تحديد اهدافه  و كيف يدرب اولياء الامور الطلاب علي الطرق الصحيحة للتعامل مع ورقة الامتحان و الاتجاه نحو التفوق .

 

و قال الاستاذ  عمرو الكومي استاذ مادة الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الاعدادية انه يجب علي الطالب في هذه المرحلة العمرية ان يكون علي دراية بمشغولياته اليومية من المدرسة والمذاكرة وغيرها وترتيب يومه بما يتناسب  معه وان يعي أهمية الدراسة والتعليم بصفة عامة وأهمية هذه المرحلة في كونها ركيزة لتحديد اهدافه و تكوين شخصيته  لكونها من اهم المراحل الدراسية و يمكن ان نعدها اهم من مرحلة الثانوية العامة .

و تابع الاستاذ عمرو الكومي ،   ان لاولياء الامور دور هام في تكوين شخصية النائهم و دفعهم نحو التفوق و يمكن ان يدفعوهم نحو الفشل في بعض الحالات ان لم تكن رقابتهم و  اعتنائهم بالطلاب متهاونة ،  حيث انه يجب ان يكون ولي الامر رقيب علي ابنائه ولكن لا يجب لهذه الرقابة ان تولد لدي طلابنا نوعا من الضغوط النفسية التي يمكن ان تؤثر علي شخصيتهم و نفسيتهم ، وذالك  من خلال ان لولي الامر الحق في متابعة حالك الطالب الدراسية مع معلميه  و متابعة درجات امتحاناته الشهرية  جيدا  و دفعه نحو المذاكرة دون امره كل لحظة ف الطفل في المرحلة الاعدادية عنيد و لا يحب الاوامر و لكن من دور ولي الامر ان يشعره بالمسؤلية .

و نوه استاذ مادة التاريخ انه يجب ايضا علي ولي الامر تقديم المكافأت المستمر لابنائه في حالة تفوقهم و في حالة سعيهم فهذا يولد الدافع لدي الطالب للاستمرار ، كما يجب ايضا ان نبتعد عن ابنائنا خلال فترة الامتحانات و ان لا نكون من اسباب توترهم بل يجب ان نقوم بامتصاص هذا التوتر ليتمكن طلابنا  من التركيز في  هذا الوقت  .

 

و  اوضح الاستاذ عمرو الكومي ان للمعلم دور هام في تموين شخصية و هدف طالب المرحلة الاعدادية  و ذالك من خلال ان من مهام المعلم ان يكن صديق لهذا الطالب و ان لا يكن مجرد معلم للمادة العلمية ، و يجب ان يتحدث المعلم دائما مع طلابه عن اهدافهم و ان يوجههم للصواب و ان يعمل علي اكتشاف و تطوير مواهبهم الدفينة ، و ان يعرفهم الفرق بين المراحل الدراسية،  و ان يبين لهم في هذه المرحلة تفاصيل  الدراسة  الخاصة بكل من المدراس التكنولوجية ، المدراس الصناعية ، المدارس التجارية ، المدارس الثانوية ، و غيرها ليحدد كل منهم في اي نطاق تعليمي يود ان يلتحق .

و تابع استاذ مادة التاريخ ، انه يجب ايضا علي المعلم ان يولد لدي الطلاب الدافع نحو التفوق من خلال تكريم المتفوقين و دعم الطلاب اصحاب المستوي الضعيف و العمل علي تنميتهم ، كما يمكنه ايضا  ان يدرب الطلاب علي كافة انواع الاسئلة و مستوياتها المختلفة بداية من مستوي المتفوقين و حتي  المستوي الضعيف .


وعن كيفية التعامل مع ورقة الامتحان  ف دور المعلم اساسي في هذا الامر فيجب ان نعلم طلابنا تقسيم  الورقة الي جزئيات، بحسب وقت الامتحان ونحصر عدد اسئلة الامتحان ويجب ان يتم حل كل سؤال في زمن لا يتجاوز الدقيقتين ، واقصى زمن يمكن للسؤال الصعب ان نتوقف عنده هو خمس دقائق، ويفضل ان نترك الاسئلة  الصعبة والتي توقفنا لنهاية الوقت .

 

و وجه الاستاذ عمرو الكومي حديثه للطلاب حول افضل طرق المذاكرة للتفوق قائلا انه  على الطالب أن يبدأ بمتابعة دروسه ومذاكرتها  يوميا فور دراستها وعدم تركها تتراكم عليه فاذا تراكمت يمكن ان تسبب  له حالة من اليأس ما يمكن ان يشكل لاحقا سببا من اسباب فشل الطالب وضعفه دراسيا.

و نوه استاذ مادة التاريخ انه لا يجب وضع جدول شهري للمذاكرة بل تحديد ما نذاكره اسبوعيا لعدم التشتت في  حال الاخلال بالجدول .

كما طالب الطلاب بتغيير الطريقة المستخدمة في المذاكرة لأن لها أثرا مفيدا جداً لتحفيز العقل وزيادة الانتباه والاهتمام بالمادة المراد دراستها، ويمكن استخدام خرائط المفاهيم والرسوم البيانية والصور والألوان لتنظيم المعلومات وتوضيح العلاقات بينها بشكل أكثر فعالية، كما يمكن استخدام تقنيات تعلم جديدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي لتحسين العملية التعليمية.

و تابع انه يجب ان يكن الطالب قبل كل شيئ يعي دوره  في هذا المجتمع و انه في هذه المرحلة دوره يقتصر علي الدراسة و التركيز بها و ان يتفهم حالة اهله المادية و المعنوية و ان يكن   مقدرا لثقتهم به  ، فهذا سيشكل  احد دوافع النجاح الاساسية .

Jobs Education الأسئلة الصعبه الدراسات الاجتماعية المرحلة الاعدادية المراحل الدراسية أولياء أمور الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

ترشيحاتنا

كيف يتم تحقيق الإستفادة من مشروع رأس الحكمة؟.. متحدث قطاع الأعمال يوضح

زوجة حلمي بكر ترد على اتهامات نجله والنقابة بخطفه وتعذيبه في الشرقية

نقلة نوعية في صناعة التمور بأسوان.. مصنع إماراتي ضخم يستثمر في منتجات المحافظة

حمـ اس تعزي عائلة الطيار بالجيش الأمريكي.. وتحمل بايدن المسئولية

قول صدق الله العظيم وآمنت بالله في الصلاة.. هل تبطلها؟

نجل حلمي بكر يتهم زوجته بالاستيلاء على شقته وتعذيبه ومنع التواصل معه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

فيديو

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ