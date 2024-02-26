اليابان تقدم منحة مالية لتونس بقيمة 67 مليون دينار

قدمت الحكومة اليابانية لتونس منحة مالية بقيمة 67 مليون دينار تونسي، ستخصّص لتمويل إنجاز وحدة نموذجية لمعالجة المياه المستعملة بمدينة قابس التونسية.

وأفاد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في تصريح صحفي، بأن إنجاز وحدة معالجة المياه المستعملة سيكون بالاعتماد على تكنولوجيا متطوّرة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسهم في توفير كميات كبيرة من المياه المعالجة، ويحُدّ من التلوث في منطقة عانت لسنوات طويلة من هذه المعضلة.

على صعيد آخر، أصدرت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا طارئا من وقوع زلزال في إقليم إهيمه.

و أفادت وكالة "رويترز" أن زلزالا بقوة أولية 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليابان، نقلا عن دار الإعلام المحلية"ان اتش كيه"، وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية أصدرت تحذيرا طارئا من الزلزال لمحافظة إهيمه.