عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أمازون تحذر موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

أمازون تحذر موظفيها
أمازون تحذر موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

كشفت تقارير أن شركة أمازون حذرت موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المُطورة من أطراف خارجية. 

بحسب مذكرات داخلية اطلع عليها موقع “ بيزنس إنسايدر” فإن الشركة حذرت الموظفين في رسالة بريد إلكتروني من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال السرية الخاصة بـ أمازون. 

شددت أمازون في الرسالة على عدم مشاركة بيانات الشركة أو العملاء أو الموظفين السرية عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية. 

 تحذر سياسة استخدام وتفاعل الذكاء الاصطناعي الداخلي التابعة لجهة خارجية في أمازون، والتي اطلع عليها “ بيزنس إنسايدر”، من أن الشركات التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تحصل على معلومات لأي شيء يدخله الموظفون ويقومون بالبحث عنه، مثل ChatGPT من OpenAI.

"وهذا يعني أن أي مخرجات مثل البريد الإلكتروني، والأسئلة، وصفحات الويكي الداخلية، والتعليمات البرمجية، والمعلومات السرية، والوثائق، والمواد الأولية والإستراتيجية، يمكن استخراجها ومراجعتها واستخدامها وتوزيعها من قبل مالكي هذه الأدوات. 

وفقًا للموقع فإن أمازون ليست الشركة الكبيرة الأولى التي تفرض قيودًا على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية من قبل موظفيها، حيث قامت شركات مثل سامسونج وأبل بهذا الأمر.

قال المتحدث باسم أمازون، آدم مونتجمري، إن الشركة تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج التعلم الآلي الكبيرة لفترة طويلة، ويستخدم الموظفون نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها كل يوم.

أضاف "لدينا ضمانات معمول بها لاستخدام الموظفين لهذه التقنيات، بما في ذلك إرشادات حول الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية التابعة لجهات خارجية وحماية المعلومات السرية".

أمازون أدوات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي موظفي أمازون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

ترشيحاتنا

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل

المرصد الأورومتوسطي: جرائم الإبـ.ـادة في غزة الأكثر وضوحا بتاريخ البشرية

أستاذ علوم تغذية يكشف عن آثار جانبية خطيرة لمشروبات الطاقة

أمازون تحذر موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

مكالمة أخيرة تكشف عن هوية خاطف فتاة الشروق واهتمام رئاسي بالواقعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ