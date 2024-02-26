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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

محمد عبد الرحمن: لم أعرف أن اسمي في بيت الروبي "بيبو الجعر"

صدى البلد

انطلقت مساء اليوم، ثالث فعاليات المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما، بعرض فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز ورفعت القاعة شعار كامل العدد، وأقيمت ندوة بعد الفيلم بحضور محمد عبد الرحمن لمناقشة كواليس الفيلم"، والموسيقار خالد حماد للتحدث عن صناعة موسيقى العمل.


تحدث محمد عبد الرحمن عن كواليس صناع الفيلم وقال:" انا حينما مضيت بيت الروبي لم أكن أعرف أسم الشخصية أنها ستكون "بيبو الجعر، فقد عرفت عندما دخل العمل، وجلسنا انا  والمخرج بيتر ميمي للتحدث عن تفاصيل الشخصية، والموضوع كان بالنسبة لي مضحك جدا واستمتعت بالتفاصيل وأحببت أن اقدمه ولو بجزء صغير، وحققت ردود فعل قوية والعمل حقق إيرادات قوية.


فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.


ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.


المركز الكاثوليكي


وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.


والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.


تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

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