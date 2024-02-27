Gemini يُحدث أزمة بين الحكومة الهندية وشركة جوجل.. ما القصة؟

أثار رد لأداة الذكاء الاصطناعي المملوكة لـ جوجل، Gemini AI، غضبًا واسعًا في الهند، حيث وصفت الأداة سياسات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بـ"الفاشية".

وكان الصحفي الهندي أرناب راي، قد طرح- الأسبوع الماضي- سؤالا، حول ما إذا كان مودي فاشيًا بالنسبة لروبوت الدردشة المملوك لشركة جوجل، Gemini AI ؟، وتلقى الجواب بأن مودي "متهم بتنفيذ سياسات وصفها بعض الخبراء بالفاشية".

وردت أداة Gemini AI ، أن أسباب هذا التوصيف هي "الأيديولوجية القومية الهندوسية للحزب الحاكم، وحملته على المعارضة واستخدامه للعنف ضد الأقليات الدينية".

ووجه “راي” مطالبات مماثلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكنه تلقى إجابات أكثر اعتدالا.

توتر بين الحكومة الهندية وشركة جوجل

وفي أول رد فعل على هذا الأمر؛ اتهم وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند “راجيف شاندراسيخار”، شركة جوجل، بانتهاك قوانين الهند المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

وكتب على منصة X أن عدم موثوقية منصات الذكاء الاصطناعي لا يمكن استخدامها كذريعة لاعتبارها معفاة من القوانين الهندية.

وقالت جوجل في بيان "تم تصميم Gemini AI كأداة للإبداع والإنتاجية وقد لا يكون موثوقًا به دائمًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستجابة لبعض المطالبات حول الأحداث الجارية أو الموضوعات السياسية أو الأخبار المتطورة".

كما علقت الشركة بالقول إنها عالجت المشكلة وأنها تعمل على تحسين النظام.

ويعد هذا الصدام جزءًا من صراع مستمر بين شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الهندية، التي أوضحت أنها لن تتسامح مع ما تعتبره محتوى "مناهضًا للهند".