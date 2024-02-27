بفضل ستارلينك.. إرسال أول منشور على منصة X من الفضاء

أعلنت شركة Space X عن أول منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي تم إنشاؤه من الفضاء من خلال أقمار ستارلينك المباشرة على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر.

وفي منشور لها على منصة X قالت الشركة إن هذا المنشور تم إرساله من خلال أقمار ستارلينك المباشرة من الفضاء، ويأتي هذا الإنجاز المهم بعد أول رسالة نصية أرسلتها شركة Space X من الفضاء منذ أسابيع.

وتعمل كل من المنشورات والرسائل المرسلة عبر الأقمار الصناعية على تحقيق هدف الشركة المتمثل في توفير تغطية إنترنت عالمية من خلال أقمار ستارلينك الصناعية المتنامية.

وأطلقت الشركة 6 أقمار من أصل 21 قمرًا صناعيًا من نوع ستارلينك في 2 ينايرالماضي وأثبتت قدرتها على الاتصال مباشرة بالهواتف المحمولة. وفقًا لمجلة “ فوربس” الأمريكية.

وقال رجل الأعمال ومالك الشركة، إيلون ماسك"سيسمح هذا بالاتصال بالهواتف المحمولة في أي مكان على الأرض". وأوضح ماسك أن الأقمار الصناعية ستعمل "كحل رائع للمواقع التي لا يوجد بها اتصال خلوي، فهي ليست قادرة على المنافسة بشكل هادف مع الشبكات الخلوية الأرضية الحالية".

وتخطط شركة Space X لطرح خدمتها ستارلينك إلى العملاء على الشبكات في جميع أنحاء العالم، حيث عقدت الشركة بالفعل شراكة مع T-Mobile في الولايات المتحدة وشركات أخرى في جميع أنحاء العالم.