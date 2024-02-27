عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن كوارث ونصائح كارثية للشيفات.

 وقالت في منشورها “ في شيف اقترحت على متابعيها إن اللي مش عندها برطمان تخلل فيه تقدر تخلل في كيس بلاستيك”.

 وحذرت  شيرين ربات البيوت؛ خاصة إننا مقبلين على شهر رمضان المبارك وربات البيوت يحببن التخليل في المنزل.

 وأوضحت أن وصفة الشيف محتوية على كمية من الملح مع الماء وخل وسكر وشطة ومكونات أخرى.

 وتابعت شيرين: “ممنووووع تماما التخليل في عبوات أو أكياس بلاستيكية ما عدا تلك الآمنة والمخصصة للأطعمة”.  

وأكملت: “البلاستيك  بتتحلل بعض مكوناته في وجود وسط حمضي أو قاعدي غير متعادل وفي حالتنا دي المكونات من ملح وخل وشطة وخلافه بتؤثر على تركيبة البلاستيك وبتجعلها تنتقل إلي الغذاء الذي تم حفظه فيها مما يشكل خطراً داهماً على الصحة العامة ويجعل هذا البلاستيك من مسببات السرطان” .

 

اكياس بلاستيكيه أكياس بلاستيك تسبب السرطان ربات البيوت شهر رمضان المبارك شيرين زكي لجنة سلامة الغذاء كيس بلاستيك كارثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

سرقوه و أنهوا حياته| المتهمون بقـ.تل جواهرجي بولاق يواجهون هذه العقوبات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

توقف عنه فورا.. خطأ نفعله أثناء استخدام مياه الحنفية يسبب أمراضا خطيرة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سر انتشار الأزمات القلبية بين الشباب

بسلة ونوى بلح.. صورة توضح شكل القهوة المغشوشة بالأسواق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

نوع من السرطان.. فرح الزاهد تكشف إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة شاب صحفي

وشها دُبل.. طبيبة تكشف عن طرق غش القهوة بالأسواق

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز تكشف عن تصاعد حدة استهداف القوات الأمريكية بسبب إسرائيل

قرارات النيابة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق ابو العلا وسرقة محله بالقاهرة

والد ميرهان حسين: العمال سرقوا مجوهرات ابنتي كلها

تركيا.. القبض على خلية داعشية في قلب العاصمة

قرار عاجل ضد عصابة فرض الإتاوات على الأراضى والمزارع بالشيخ زايد

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

بالحجاب والعباية.. زوجة حمادة هلال تشعل السوشيال ميديا في عيد ميلادها

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ