كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن كوارث ونصائح كارثية للشيفات.

وقالت في منشورها “ في شيف اقترحت على متابعيها إن اللي مش عندها برطمان تخلل فيه تقدر تخلل في كيس بلاستيك”.

وحذرت شيرين ربات البيوت؛ خاصة إننا مقبلين على شهر رمضان المبارك وربات البيوت يحببن التخليل في المنزل.

وأوضحت أن وصفة الشيف محتوية على كمية من الملح مع الماء وخل وسكر وشطة ومكونات أخرى.

وتابعت شيرين: “ممنووووع تماما التخليل في عبوات أو أكياس بلاستيكية ما عدا تلك الآمنة والمخصصة للأطعمة”.

وأكملت: “البلاستيك بتتحلل بعض مكوناته في وجود وسط حمضي أو قاعدي غير متعادل وفي حالتنا دي المكونات من ملح وخل وشطة وخلافه بتؤثر على تركيبة البلاستيك وبتجعلها تنتقل إلي الغذاء الذي تم حفظه فيها مما يشكل خطراً داهماً على الصحة العامة ويجعل هذا البلاستيك من مسببات السرطان” .