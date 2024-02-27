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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة جديدة عن مكافآت نهائي كأس مصر بالسعودية

صدى البلد

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عبر برنامج “يا مساء الأنوار” على  قناة “mbc”، أن هناك مكافأة إضافية خاصة من المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تقدر بـ150 ألف دولار للفريق الخاسر في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقر إقامته يوم 8 مارس 2024 على ملعب الأول بارك .

وكانت مكافآت نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، تنص على أن الفائز يحصل على 100 ألف دولار للمشاركة، و350 ألف دولار للفائز باللقب، قبل أن يزيد 500 ألف دولار جائزة مقدمة من موسم الرياض، بجانب مكافأة مقدمة من موسم الرياض تقدر بـ50 ألف دولار لأفضل لاعب في المباراة.

فيما يحصل الفريق الخاسر على مبلغ 100 ألف دولار مشاركة بجانب 150 ألف دولار إضافية؛ كونه وصيف البطل، و150 ألف دولار مكافأة خاصة من المستشار ترك آل الشيخ.

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