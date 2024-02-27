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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| موعد عزاء فادي إبراهيم.. سميرة سعيد تكشف سرا عن طفولتها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن سميرة سعيد و فادي إبراهيم:

 

شافوني برقص.. سميرة سعيد تكشف سرا من طفولتها

كشفت الفنانة سميرة سعيد سرا من طفولتها قائلة:"أول مرة أحس بأن حاجة بتشدني، مرة كنت قدام المرايا الساعة 7 الصبح، ورايحين المدرسة المفروض ألبس، وقفت قدام المرايا وأهلي قاعدين في أوضة النوم شافوني شوية بترقص مع نفسي، وشوية أغني أم كلثوم، وفجأة ببص ورايا الاقيهم بيضحكوا وطبعًا اتكسفت وروحت جري على طول إحساس بالخجل فظيع كأني عملت مصيبة".


جميل برسوم يكشف لصدى البلد عن شخصيات يجسدها في مسلسلات رمضان  ٢٠٢٤


كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، الفنان جميل برسوم بجائزة "الأب مظلوم".

وأكد الفنان جميل  برسوم لصدى البلد بعد تسلمه جائزة تكريمه عن مشواره، ع

موعد ومكان عزاء الفنان فادي إبراهيم

توفى الفنان اللبناني فادي إبراهيم، أمس الإثنين، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة منذ أيام، أدت إلى بتر قدمه، نتيجة مضاعفات مرض السكري، واضطر لإجراء غسيل كلى، قبل أن تعلن وفاته في أحد مستشفيات بيروت.


سميرة سعيد تكشف أسرارا عن حياتها الشخصية ونجاحاتها

في حلقة مليئة بالأسرار حلت الفنانة سميرة سعيد في ضيافة برنامج بصمة عبر شاشة تلفزيون قناة الشرق ديسكفري.

فادى إبراهيم سميرة سعيد

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