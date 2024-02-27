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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شافوني برقص.. سميرة سعيد تكشف سرا من طفولتها

سميرة سعيد
سميرة سعيد

كشفت الفنانة سميرة سعيد سرا من طفولتها قائلة:"أول مرة أحس بأن حاجة بتشدني، مرة كنت قدام المرايا الساعة 7 الصبح، ورايحين المدرسة المفروض ألبس، وقفت قدام المرايا وأهلي قاعدين في أوضة النوم شافوني شوية بترقص مع نفسي، وشوية أغني أم كلثوم، وفجأة ببص ورايا الاقيهم بيضحكوا وطبعًا اتكسفت وروحت جري على طول إحساس بالخجل فظيع كأني عملت مصيبة".

 

وأضافت سميرة خلال لقائها في برنامج بصمة على قناة الشرق ديسكافري “وبعد كدا كان بيحب أنيس أخويا حد في الجامعة معاه وماسك المخدة وأم كلثوم بتغني في كل شهر أغنية جديدة وأنا مش فاهمة هو بيعمل كدا ليه وايه حالة الشجن العظيمة دي اللي هو حاسس بيها، وأنا بسمعه ابتديت أحس، وكنت كل ما بلاقي مزيكا حلوة في أي حتة بسمع وابتديت أحس أن الموضوع يعني لي كتير”.

 

وتابعت: “في المحيط العائلي والمدرسي اتعرفت أني البنوتة اللي بغني أم كلثوم وشريفة فاضل ولما كان بيبقى في أفراح في الأسرة كانوا بيقولولي سميرة أطلعي وغنيلنا في أي مناسبة، كل دا بيقول أن البنت دي لازم نقدمها للناس، ولما قدمت في أول برنامج مواهب أمي اخدتني على البرنامج وعملت بروفة يومها على الأطلال وتاني يوم صورنا، تالت يوم كنت خلاص الطفلة المشهورة، وقتها كان عندي 9 سنين ونص”.

سميرة سعيد

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