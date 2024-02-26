تظهر بشخصيتين في رمضان.. رشا مهدي تنضم لمسلسل امبراطورية ميم

انضمت الفنانة رشا مهدي للمسلسل المنتظر امبراطورية ميم، ووالذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل على شاشة DMC و منصة Watchit، وتجسد من خلاله شخصية “سلمى”.



وأعربت رشا مهدي عن سعادتها بالتعاون مجددا مع المخرج محمد سلامة في مسلسل “امبراطورية ميم”، بعدما شاركت معه العام الماضي من خلال مسلسل “الكتيبة 101”.





مسلسل “امبراطورية ميم” يتكون من 30 حلقة وهو من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز.



المسلسل عن قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



على جانب أخر تواصل رشا مهدي تصوير دورها في مسلسل “سر إلهي” مع المخرج رؤوف عبد العزيز والذي يعرض على شاشة الحياة في شهررمضان المقبل.