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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

وفاة الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

صدى البلد

توفي صباح اليوم الفنان اللبناني فادي إبراهيم، البالغ من العمر 67 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير جراء بتر قدمه نتيجةمضاعفات مرض السكري. 

وقضى الفنان الفترة الأخيرة في العناية المركزة بأحد المستشفيات اللبنانية.

وأعلن نقيب الممثلين اللبنانين، نعمة بدوي خبر الوفاة عبر عبر حسابه على بفيسبوك وكتب :"باسمي وباسم نقابة الممثلين في لبنان وباسم عائلة الزميل الفادي، بمزيد من الحزن والأسى نعلن وفاة الفنان النجم فادي إبراهيم".

وأعلنت عائلة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، نقله إلى العناية المركزة مؤخرا؛ بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة، وطلبوا من الجمهور الصلاة والدعاء له بالشفاء.

وأضاف بيان عائلة إبراهيم: "نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم صدور أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت، إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله.

بتر ساق الفنان فادي إبراهيم 

أكدت نقابة المهن التمثيلية في لبنان، أن الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم متدهورة، وأنها ليست على ما يرام، خاصة أنه يمكث في المستشفى وتعرض لبتر ساقه، إثر تعرضه لوعكة صحية، جراء إصابته بمرض السكري الذي تسبب في النهاية في بتر إحدى ساقيه.

وطلبت نقابة الممثلين في لبنان، من أعضائها، التبرع بالدم لصالح الفنان فادي إبراهيم في تلك الفترة الصعبة، نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب إصابته بالتهاب في الدم ناتج عن جلسات غسيل الكلى التي أجراها، حيث أصبح الآن في مواجهة خطر فقدان أعضاء أخرى من جسده.

اللبنانى فادى إبراهيم الفنان اللبنانى فادى إبراهيم فادى إبراهيم

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