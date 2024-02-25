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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. أبطال مسلسل "بين السطور" في ضيافة صاحبة السعادة

صدى البلد

يحل أبطال مسلسل بين السطور ضيوفًا على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة تلفزيون قناة دي إم سي، وذلك غدًا الإثنين الموافق 26 فبراير في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أشادت الناق ماجدة خير الله بمسلسل “بين السطور” والذى يعرض حاليا عبر شاشة ON E.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها بفيسبوك: الاعمال ذات الطابع البوليسي  غالبا ماتتعثر وتنتهي بطريقه لاتتفق مع بدايتها، وكأن قريحة المبدع المصري عاجزه عن عمل يعتمد علي لغز يطرح سؤال من القاتل ، ويسير بشكل جيد حتي النهايه، اخشي جدا ان يحدث هذا مع مسلسل متميز وممتع هو (بين السطور)".

 

وأضافت “يقدم لنا مع كل حلفه احد المشتبه فيهم في قتل بطل العالم في الرمايه ذو الاصول المصريه جيمي اندرسون ( محمد علاء) الذي توفي بشكل مفاجيء وتشتبه جهات التحقيق، بأن وفاته بحيط بها الغموض، وقد تكون نتيجه حادث مدبر”.

وأوضحت :"والحقيقه ان طاقم التمثيل في المسلسل المكتوب بعنايه ، من اهم عوامل نجاحه، صبا مبارك التي يتأرجح اداءها بين قوه الشخصيه وضعفها، واحمد فهمي الزوج المجروح الذي يعذبه الشك في علاقة زوجته برجل آخر ويحتفظ بأداء يغلب عليه الغموض ، ومحمد علاء الذي يثبت جدارته واستحقاقه بمكانه اعلي واهم مما يمنح له، وخاصة في مشاهد ضعفه امام المراه التي يحبها وترفضه، حتي حلقه اليوم الثلاثاء ".

واستكملت ؛فإن تهمة قتل جيمي اندرسون، قد لاحقت كل ابطال المسلسل ووصل الشك الي الشقيق المهووس بحلم الحصول علي ثروة شقيقه المتوفي، وعلي الزوجه نفسها (ناردين فرج)وطبعا اكيد القاتل سوف يكون مفاجاه خارج الحسابات ، ولكن اتمني ان تكون منطقية ، بحيث لاتفسد جمال المسلسل  المأخوذ عن اصل كوري والذي ابدع في اخراجه  وائل فرج،عن سيناريو اشرفت عليه مريم نعوم ونسجته نجلاء الحديني مع اخريات".

يشارك في بطولة مسلسل “ بين السطور ” كل من صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

 

 

الإعلامية والفنانة إسعاد يونس الفنانة إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة شاشة ON E صاحبة السعادة مسلسل بين السطور

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