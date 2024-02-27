حقيقة تنازل شيكابالا عن شارة الكابتن لـ عبد الله السعيد في لقاء الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف اللاعب عبد الله السعيد من ارتداء شارة الكابتن في لقاء الأهلي والزمالك في مباراة كأس مصر.

وقال خلال برنامجه: “تواصلنا مع مجلس أدارة الزمالك والذي أكد أنه لن نسمح بحدوث أي تصرف يثير الأزمات أو يوتر الأجواء”.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية يوم 8 مارس المقبل إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس مصر، الذى يجمع الأهلي والزمالك تحت شعار أطلقته الشركة المتحدة للرياضة "100 سنة كورة".‏

تذاكر مباراة نهائكأس مصر

طرحت تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها 8 مارس المقبل، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، بحضور 25 ألفًا من جماهير الأهلي والزمالك، ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة فيديو ترويجى للمباراة تحت شعار "الكلاسيكو الأول فى الرياض على اللقب الأعرق".