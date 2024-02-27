عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تنازل شيكابالا عن شارة الكابتن لـ عبد الله السعيد في لقاء الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف اللاعب عبد الله السعيد من ارتداء شارة الكابتن في لقاء الأهلي والزمالك في مباراة كأس مصر.

وقال خلال برنامجه: “تواصلنا مع مجلس أدارة الزمالك والذي أكد أنه لن نسمح بحدوث أي تصرف يثير الأزمات أو يوتر الأجواء”. 

وتتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية يوم 8 مارس المقبل إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس مصر، الذى يجمع الأهلي والزمالك تحت شعار أطلقته الشركة المتحدة للرياضة "100 سنة كورة".

تذاكر مباراة نهائكأس مصر

طرحت تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها 8 مارس المقبل، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، بحضور 25 ألفًا من جماهير الأهلي والزمالك، ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة فيديو ترويجى للمباراة تحت شعار "الكلاسيكو الأول فى الرياض على اللقب الأعرق".

ادارة الزمالك إعلامي هاني حتحوت الأهلي والزمالك الاعلامي هاني حتحوت تذاكر مباراه الاهلي عبد الله السعيد مباراة الأهلى والزمالك نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

ترشيحاتنا

بعد تقلبات الطقس.. نصائح لتجنب الإصابة بالالتهاب الرئوي

دعاء للتوفيق قبل الذهاب للعمل.. احرص عليه في الصباح

أخبار التكنولوجيا| إرسال أول منشور على منصة X من الفضاء.. وGemini يُحدث أزمة بين الحكومة الهندية وجوجل

حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل.. البنتاجون ترفض التعليق على حادث وفاة الجندي الأمريكي

نادر نور الدين: تبطين الترع كان توصية من الاتحاد الأوروبي وحقق المطلوب

بـ 500 ألف جنيه.. مفاجأة لـ تجار الذهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تصنع قهوة مثلجة من الجليد.. كيف فعلت ذلك؟

أبكت رواد السوشيال ميديا.. شابة مصابة بالسرطان تثير الجدل برسالة قبل وفاتها

إهانة للقرآن.. هجوم على امرأة في مطعم باكستاني بسبب «فستان»

نوال الزغبي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ