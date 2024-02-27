بعد قت.ل جواهرجي بولاق وسرقة محله.. الأمن يفحص الكاميرات ويتتبع الجناة

تعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة علي فحص كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير الملثمين الذين اقتحموا محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري ببولاق أبو العلا وسرقوا محتوياته بعد التعدي على الخواجة حسني وقتله.

وكان الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه إثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب بآله حادة ليسقط جثة هامدة ، وتمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل ، ولاذو بالهرب .

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه، وتم العثور على جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة على رأسه لقي على إثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل (جاري حصرها) .

وبفحص كاميرات المراقبة تبين قيام المتهمين الملثمون وعددهم ٦ أشخاص كانوا يرتدون الكمامات لاخفاء معالم وجههم بسرقة معظم محتويات المحل.

وتم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث ، وكذلك حصر المسروقات ، وفحص الكاميرات ، وسماع الشهود بالمنطقة ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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