بايدن: إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في غزة خلال رمضان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن إسرائيل وافقت على عدم القيام "بأنشطة عسكرية" في قطاع غزة خلال شهر رمضان.



وأوضحت القناة نقلا عن رويترز، بأن بايدن يؤكد أن إسرائيل تعهدت بإجلاء أعداد كبيرة من سكان مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة قبل البدء في عملية عسكرية للقضاء على ما تبقى من حماس.



وتابعت القناة أن بايدن يرى أن وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة قد يساعد باتجاه حل الدولتين، وبايدن يقول إن إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم العالمي لها إذا استمر الارتفاع بأعداد الضحايا الفلسطينيين في غزة.



