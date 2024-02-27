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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. شاهد

صدى البلد

شاركت كنزي عمرو دياب صوراً من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي“انستجرام”.


 وتألقت كنزي بإطلالة شتوية تبرز جمالها ورشاقتها، مع تسريحة شعر كلاسيكية، وخطفت الأنظار بإطلالة ساحرة. 

وللأسبوع الثالث على التوالي تصدر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعا عبر تطبيقأنغامي للموسيقى في مصر.


 ومنذ طرحه حقق  ألبوم "مكانك" أعلى معدلات استماع في الوطن العربي عبر التطبيق وذلك على مدار الأسابيع الماضية.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرحأغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أميرمحروس.

سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي 
توزيع احمد ابراهيم.
"معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي 
"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم "مكانك" كلمات تامر حسين ، لحنعمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم 

البوم مكانك الفنان عمرو دياب بهاء الدين محمد تطبيق انغامي تامر حسين كنزي عمرو دياب

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