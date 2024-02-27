جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سارة سلامة، وهي تجلس بملابس جريئة ولا تكشف عن ملابسها ولكنها أبرزت مكياجها وتسريحة شعرها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سارة سلامة