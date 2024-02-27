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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص جدا مقارنة بالإمكانيات القوية..اشتري موبايل Vivo الجديد وأنت مغمض

بسعر رخيص جدا مقارنة
بسعر رخيص جدا مقارنة بالإمكانيات القوية..اشتري موبايل Vivo ا

كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتف Vivo V30 Lite الجديد في السعودية، تم الكشف سابقًا عن هذا الهاتف من الفئة المتوسطة في الصين في ديسمبر 2023 بمجموعة مختلفة من المواصفات، والآن يصل الجهاز إلى السوق العالمية. 

 

مواصفات هاتف Vivo V30 Lite

 

يتميز هاتف  Vivo V30 Lite بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 6.67 بوصة توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة Full HD+ وسطوعًا ذروة يبلغ 1200 شمعة. على عكس الإصدار الصيني، فإن هاتف Vivo V30 Lite 5G في السعودية مزود بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 بدلاً من معالج Snapdragon 695. يقترن هذا المعالج بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، بالإضافة إلى دعم توسيع الذاكرة الافتراضية حتى 12 جيجابايت.

يحتوي الجزء الخلفي على إعداد كاميرا ثلاثية يتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا للصور الشخصية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل. بينما يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

يأتي الهاتف Vivo V30 Lite مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 وات. وتشمل الميزات الأخرى الجديرة بالذكر مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54، وإعداد مكبر صوت ستيريو مزدوج مع شهادة Hi-Res للصوت، وجسم نحيف بسمك 7.79 مم.

تم الكشف عن هاتف Vivo V30 Lite في السعودية بلونين، وهما الأسود الكريستالي والأرجواني الجلدي. يتوفر بإصدار واحد بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من سعة التخزين بسعر 1129 ريال سعودي عبر موقع أمازون، أي ما يعادل تقريبًا 301 دولار أمريكي.

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