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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قبل صدور اللائحة.. تشكيل لجان فنية للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

قدمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تيسيرات وتسهيلات عديدة للمواطنين لتقنين الأوضاع المخالفة وفق توجيهات الحكومة. 

لائحة قانون التصالح في بعض مخالفات

وقال أعضاء فى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ستصدر خلال أيام، وستعالج جميع المشكلات ومن بينها ما يتعلق بنحو مليون حالة خارج الحيز العمرانى ستدخل ضمن نطاق قانون التصالح.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى أعدتها الحكومة ستصدر خلال أيام، وسيتم العمل بها مع بداية شهر مارس المقبل.

 

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تشكيل لجان فنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على أن تقوم اللجنة الفنية بفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من الأوراق ويجوز لها استيفاء ما تراه مناسب من مستندات للبت في التصالح، واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح حال الموافقة طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار من السلطة المختصة لكل منطقة على النحو التالي.

- مخالفات البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات 100% من قيمة المتر المسطح.

-مخالفات البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات البنائية 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح.

-مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية 100% من قيمة المتر.

- مخالفة تغير الاستخدام في مناطق ليس لها مخططات تفصيلية 50%.

مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها: (10%) من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع .

مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: (5%) من قيمة المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

مخالفة الأسوار: تحتسب بالمتر الطولي (15%) من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

ويشترط لكل ذلك ألا تقل قيمة المتر المقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمباني أو للمتر الطولي بالنسبة للأسوار، وإذا تعددت المخالفات يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بعاليه، وفي حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمةمقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه، ورفع تقرير إلى السلطة المختصة، بالقبول أو الرفض طبقا للنموذج رقم (6) المرفق بهذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.

اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة الإدارة المحلية

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