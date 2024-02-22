«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

يترقب الملايين من المواطنين موعد تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، إذ يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد، والذي سيبدأ تنفيذه بعد إعلان في اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وفق توجيهات الحكومة.

الرئيس السيسي يصدق على القانون

ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية قريبا بعد اعتماد القانون رسميا من مجلس النواب، بعد أن وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

متى يبدأ العمل بقانون التصالح؟

وفي تصريح رسمي ، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، إنه جاري إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام.

التصالح في مخالفات البناء

وأكد أنه وفق إعلان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.

وأضاف محمد الحمصاني، أن وزير العدل تناول بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.

وقال محمد الحمصاني، إن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

ويبحث الكثير عن أسعار متر التصالح والتي تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر، ومن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة بعد إعلان اللائحة التنفيذية في الموعد الذي أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء.

التصالح في مخالفات البناء

رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024

يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2024 إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، كما يجري سداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تجاوز 25% ممن القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، كما يلي :