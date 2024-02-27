مقترح برلماني لإعفاء المصريين بالخارج من رسوم مشاهدة الآثار المصرية بالمتاحف العالمية

قال رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه اقترح الاتفاق مع المتاحف العالمية لإعفاء المصريين بالخارج من رسوم مشاهدة الآثار المصرية القديمة.

وأضاف رامي جلال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن لدنيا 3 أنواع من الأثار المصرية المتواجدة بالخارج، منهم أثار خرجت قبل صدور قانون حماية الأثار ولا يجوز لنا استعادتها.

واسترسل: هناك تعنت من الدول الخارجية لاستعادة الأثار، متابعا هناك ما يقارب من مليون قطعة اثار مصرية منتشرة في متاحف العالم.

وأوضح أنه تواصل مع وزارة الخارجية لاقتراح حدوث تعاون مع المتاحف العالمية، التي تضم الأثار المصرية.

ولفت إلى إنه اقترح أن يسمح المصري الدخول بالمجان أو تحديد أيام يسمح فيها للمواطن المصري الدخول مجاناً.