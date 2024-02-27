ننشر تفاصيل لائحة التقييم والتحقق "المعدلة" لبرامج التعليم الفني القائمة على الجدارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل الكاملة لتطبيق بعض أحكام لائحة التقييم والتحقق "المعدلة" لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن لائحة التقييم تنص على أن يخضع الطلاب المقيدين بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي - زراعء تجاري - فندقي) على منهجية الجدارات المهنية لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له وما يستحدث من قرارات في شأن معاملة الطلاب المنتظمين وعلاقاتهم بالمدرسة من ناحية سن القبول والانتظام ونسب حضور التحريري والعملي وإعادة القيد .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لائحة التقييم تنص على أن يحق للطلاب المدمجين طبقا للقرار الوزاري رقم ٢٢٩ التقدم للمدارس الثانوية الفنية المطبقة المنهجية الجدارات المهنية في البرامج المخصصة لهم طبقا للنوعية الملحقين عليها، على أن يتقدموا في المواعيد المحددة في بداية العام الدراسي مراعاة الحضورهم جميع وحدات البرنامج المتقدمين عليه وجميع التقييمات الخاصة بالوحدات في المواعيد المحددة لها .

كما أضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن لائحة التقييم تنص على أن الطالب المتغيب عن التقييم بدون عذر تقبله الجهات المختصة في أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني في ذات العام ويعتبر راسبا ويتقدم في العام التالي مباشرة في الوحدات التي لم يجتزها فقط، وفي حال تطوير البرنامج بإضافة أو حذف وحدات لا يؤثر ذلك على حالة الطالب الراسب حيث أنه يلزم بإعادة الوحدات الراسب فيها فقط بالعام الراسب فيه.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بناءا على لائحة التقييم ، يحق للطالب برنامج علاجي عقب انتهاء الفصل الدراسي الأول أو الثاني في أي عدد من الوحدات بشرط حضوره أحد التقييمات في كل وحدة من الوحدات التي يتقدم فيها البرنامج علاجي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للبرنامج العلاجي لكل وحدة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه وفقا للائحة ، لا يحق للطالب التقدم للفرصة الثالثة بالفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني إلا بعد سداد رسوم البرنامج العلاجي وحضوره مالا يقل عن 140 من عدد ساعات البرنامج العلاجي، ولا يتم إجراء البرنامج العلاجي إلا في الوحدات الخاصة بالجدارات الفنية فقط .

وأكدت الوزارة أن لائحة التقييم تؤكد أن البرنامج العلاجي بالدور الثاني اختياريا وليس إجباريا ولا يحق التقدم له إلا بعد سداد الرسوم المقررة له ، و يتم إبداع الرسوم المقررة للبرامج العلاجية بعد تحصيلها من الطلاب بالحساب الموحد للمدرسة بالإدارة التعليمية بمعرفة سكرتير كل مدرسة .

وأفادت الوزارة بأنه طبقا للائحة التقييم ، لا يحق للطالب التقدم للتقييم النهائي في نهاية الصف الثالث إلا بعد اجتيازه الجميع وحدات البرنامج على مدارس السنوات الثلاث الاعتبار البرنامج وحدة واحدة لا تتجزأ.

وشددت الوزارة على أن اللائحة تؤكد أن الطالب الذي له حق دخول الدور الثاني بالصف الثالث في بعض وحدات الجدارات الفنية التي لم يجتزها بالدور الأول يتقدم للتقييم النهائي بالدور الثاني شريطة اجتيازه لتلك الوحدات على أن يتقدم لامتحان الجدارات الأساسية بالدور الأول .

أما الطالب الراسب لعامين متتالين بصفوف النقل بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية ، وفقا للائحة التقييم ، يحق له التقدم من الخارج على نظام العمال على أقرب ( شعبة / قسم ، تخصص ) للبرنامج الذي كان مقيدا عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية وصناعي - زراعي - تجاري - فندقى تنفيذا النص البند خامسا من الكتاب الدوري بشأن تحويل الطلاب بين مدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة .

وأكدت الوزارة أن لائحة التقييم أكدت أن الطالبات للمتزوجات بصفوف النقل والدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية للطبقة المنهجية الجدارات المهنية يحق لهن التقدم على نظام العمال في ذات العام مع استثنائهن من شرط مرور عام دراسي كامل طبقا الفتوى الإدارة العامة للشئون القانونية الصادرة وملف رقم ١٤٠٥ ف ٢٠١٠ ) في هذا الشأن على أقرب ( شعبة قسم تخصص للبرنامج اللاتي كن مقيدات عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية « صناعي - زراعی - تجاری - فندقي».

وأشارت الوزارة إلى أنه بناءا على اللائحة ، فالطالب الذي تغيب في جميع المواد بالدور الأول ( جدارات أساسية - تقييم نهائي ، وله درجة في ملف الإنجاز لا يتم صدها بكشوف ( الشيت ويعتبر غياب كلي ) ، ويحق لكل طالب التقدم بتظلم الإدارة المدرسة ضد قرارات التقييم وتلتزم إدارة المدرسة بذلك، ويتم توثيق إجراءات التظلمات وإبلاغ جميع العاملين المختصين والطلاب بها ويتم عمل سجلات خاصة بها والاحتفاظ بها وتخزينها بشكل آمن مع أدلة.