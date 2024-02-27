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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لمدة أسبوع

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024  لمدة أسبوع. 

جاء قرار  فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024  لمدة أسبوع ، لمنح فرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم إلكترونيا.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أن الطالب الذى لم يقم بتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ، سوف يحرم من دخول الامتحان لأن كتابة البيانات أول مراحل التقدم لاختبارات الثانوية العامة.

جدير بالذكر ان هناك  أكثر من 600 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة تمكنوا من تسجيل استكارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية على موقع الوزارة منذ فتح باب التقدم 14 يناير الماضي.

 

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024للطلاب الدارسين بالعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

 

ووجه  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

 

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك ، على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

 

وأصدر القرار الوزاري رقم (43) بتاريخ 22 فبراير 2024 حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.

 

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2024/2023، هو الدكتور رضا السيد محمود حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

أما المادة الثانية من القرار، فتضمنت تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، نائبًا لرئيس عام الامتحان لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

 

كما نص القرار الوزارى على أن تكلف الدكتورة أحلام الباز، حسن الشربيني، أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

 

كما يكلف السيد عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام، كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات، مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

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