ضبط 420 كيلو لحوم مجهولة المصدر وتحرير 100 محضر تمويني بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية خلال حملة تموينية نحو 420 كيلو لحمة ومفروم دواجن وعجينة كفتة وجميعها مجهولة المصدر علاوة على ضبط لحوم.

و تم ذبحها خارج السلخانات الحكومية وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين في القليوبية إن المديرية قامت بحملة أسفرت عن ضبط 420 كيلو لحوم عبارة عن 197 كيلو مفروم دواجن بدون بيانات و200 كيلو لحم هندى جاموسي و20 كيلو عجينه كفتة و3 كيلو لحم جاموسي صغيرة للذبح خارج المجازر المصرح بها.



كما أسفرت الحملة عن تحرير 100 محضر مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن غير مطابق للمواصفات وغلق بدون إذن ووجود عجز في الحصة المنصرفة في بعض المخابز وغلق مخابز أخرى بدون إذن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات وذلك في مدن الخانكة والقناطر الخيرية وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر وبنها.