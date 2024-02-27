8000 جنيه شهريا .. فرص عمل لن تعوض للشباب | تفاصيل

تسعي الحكومة ووزاراتها المختلفة والهيئات التابعة لها من توفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالإعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعى إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

فرص عمل الشباب والرياضة



فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، وذلك في إحدى الشركات الخاصة المشهورة والتي أعلنت عن حاجتها للتعيين فى مجموعة من الوظائف الشاغرة حيث يحصل الملتحق بالعمل علي مجموعة من الحقوق والمميزات المختلفة حيث توفر راتب مادي يبلغ 8 آلاف جنيه.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة والتي تتضمن مايلي :-

- تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين لوظيفة محاسب، وخبرة لا تقل عن 4 سنين لوظيفة مدير حسابات.

- يشترط إجادة اللغة الانجليزية ولو بشكل متوسط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

- الحاجة إلى مدير حسابات براتب 8000 جنيه.

- محاسب براتب 6500 جنيه.

- يعمل المقبولون في الوظائف بمقر الشركة في مدينة نصر بالقاهرة.

المميزات والحقوق الوظيفية



يحصل الملتحقين في الوظائف على المميزات الآتية:

- تأمين طبي واجتماعي.

- 8 ساعات عمل.

- إجازة أسبوعية.

- وجود خطوط مواصلات تابعة للشركة.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملء الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتسعى المبادرة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعى إلى موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.