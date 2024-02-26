وظائف خالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر.. الحق قدم

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
الوظائف الخالية المطلوبة 2024
- رئيس قطاع الخدمات الطبية لقطاع المنصورة الطبي
- رئيس قطاع الموارد البشرية
- رئيس قطاعات الشؤون الطبية
- رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية بالشركة
- رئيس قطاع الخدمات الطبية لقطاع أسيوط الطبي
الشروط المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024
على راغبي شغل الوظيفة المشار إليها التقدم بطلب باسم المحاسب رئيس الأمانة الفنية للجنة
لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والتنظيمية بشركة الخدمات الطبية على النموذج المعد للغرض
مرفقا به
بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك
ألا يكون سبق استبعاده من ذات الوظيفة
اقتراحات لتطوير أداء الوظيفة المتقدم عليها
اجتياز جميع الاختبارات
بيان مستخرج وظيفي من جهة العمل
وأشارت الشركة إلى أنّ الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة وداخل القطاع الكهرباء والطاقة تكون مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل حال الترشيح للتعيين بالشركة
يرفق بها المستندات الدالة على شخصية المتقدم وبيان مستخرج وظيفي من جهة العمل، كما أكدت الشركة أنّها غير مسؤولة عن تدبير الإقامة للمتقدمين.
المستندات المطلوبة لوظائف الكهرباء
سيتم تقديم الطلبات والمستندات من أصل و8 نسخ
صورة شخصية حديثة
سيتم إخطار المتقدمين لشغل الوظيفة بموعد إجراء المقابلة
نتيجة تحليل مخدرات حديثة من الجهات التي نص عليها القانون رقم 73 لسنة 2016 وموجهه باسم الشركة الخدمات الطبية إلى العمالة الفنية بقطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة مستشفى الكهرباء بالماظة خر شارع الثورة بالقاهرة