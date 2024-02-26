وظائف خالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر.. الحق قدم

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

الوظائف الخالية المطلوبة 2024

رئيس قطاع الخدمات الطبية لقطاع المنصورة الطبي

رئيس قطاع الموارد البشرية

رئيس قطاعات الشؤون الطبية

رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية بالشركة

رئيس قطاع الخدمات الطبية لقطاع أسيوط الطبي

الشروط المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

على راغبي شغل الوظيفة المشار إليها التقدم بطلب باسم المحاسب رئيس الأمانة الفنية للجنة

لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والتنظيمية بشركة الخدمات الطبية على النموذج المعد للغرض

مرفقا به

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

ألا يكون سبق استبعاده من ذات الوظيفة

اقتراحات لتطوير أداء الوظيفة المتقدم عليها

اجتياز جميع الاختبارات

بيان مستخرج وظيفي من جهة العمل



وأشارت الشركة إلى أنّ الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة وداخل القطاع الكهرباء والطاقة تكون مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل حال الترشيح للتعيين بالشركة

يرفق بها المستندات الدالة على شخصية المتقدم وبيان مستخرج وظيفي من جهة العمل، كما أكدت الشركة أنّها غير مسؤولة عن تدبير الإقامة للمتقدمين.

المستندات المطلوبة لوظائف الكهرباء



سيتم تقديم الطلبات والمستندات من أصل و8 نسخ

صورة شخصية حديثة

سيتم إخطار المتقدمين لشغل الوظيفة بموعد إجراء المقابلة

نتيجة تحليل مخدرات حديثة من الجهات التي نص عليها القانون رقم 73 لسنة 2016 وموجهه باسم الشركة الخدمات الطبية إلى العمالة الفنية بقطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة مستشفى الكهرباء بالماظة خر شارع الثورة بالقاهرة