عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتخطفوا من الأسانير.. الحكم فى قضية والد طفلتي مدينة نصر

صدى البلد

تصدر محكمة جنح مدينة نصر اليوم الأربعاء حكمها على والد طفلتي مدينة نصر وآخرين بتهمة خطفهم من أنسانير داخل عقار بمدينة نصر، لجلسة ..28 فبراير للنطق بالحكم .

 

وكشفت تحقيقات نيابة ثالث مدينة نصر، أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينهما وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالى .

 

وكشفت الداخلية لغز خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والذى ظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، حيث تبين أن الواقعة تعود الى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهى مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

 

وطلبت الأم إثبات الواقعة دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، ثم حصلت على حكم بحضانتها لطفلتيهما والذى تم تنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

محكمة جنح مدينة نصر جنح مدينة نصر مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

موضوعات متعلقة

مد أجل الحكم في طعن المندوه الحسينى على استبعاده من انتخابات الزمالك

تأجيل دعوى تمكين المحامين من استراحتهم بمجلس الدولة

دعوى رئيس الائتلاف.. قرار قضائى فى قانون الإيجارات القديمة

قرار عاجل بشان بث جلسات البرلمان مباشر فى القنوات

كواليس المحكمة.. الخطيب يقدم 21 حافظة تؤيد عمومية النادى الأهلي .. تفاصيل

قرار عاجل بشأن بطلان عمومية النادى الاهلى

الحكم في دعوى المحامين لتمكينهم من استراحتهم بمجلس الدولة

دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين في مجلس الدولة

ترشيحاتنا

على خطى الدولار.. هبوط قوي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه

ما هو الفهم الصحيح لقوله تعالى وَاضْرِبُوهُنّ؟ اعرف المعنى السليم

لوك ناعم .. كارول سماحة تستعرض جمالها| شاهد

قلق روسي بعد وصف أمريكا موسكو بـ العدو

مايا مرسى تشهد حفل ختام البرنامج التدريبي فن وتطوير صناعة المخبوزات

مسؤول أمريكي: إيران وحزب الله يساعدان الحوثيين في الهجمات على السفن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة|رانيا منصور تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء.. شاهد

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

مسلسلات رمضان2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "كامل العدد بلس 1"

فيديو

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ