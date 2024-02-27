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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة

نادر الخبيري ، عضو
نادر الخبيري ، عضو مجلس النواب

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادي، خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن جلسات اليوم ستناقش العديد من القضايا الهامة، منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

وأكد النائب نادر الخبيري، أن الحوار الوطني بمثابة منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا التي تهم الوطن.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.

ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن الحوار الوطني سيركز على عدد من الملفات الحيوية والتى تشغل الشارع المصرى فى الوقت الحالى، وتتمثل فى التضخم، ارتفاع الأسعار، عجز الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وتعزيز النهوض بهذا الملف على وجه التحديد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة لاسيما الاقتصادية، وأن الحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أنه من المتوقع أن تُصدر جلسات اليوم توصيات هامة من شأنها أن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

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