جوميز يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الزمالك استعداداً للقاء الداخلية

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة الحالية لاستعادة الانتصارات في الدوري وغلق ملف الكونفدرالية مؤقتاً .



وشرح جوزيه جوميز بعض الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم ومنح لاعبيه بعض التعليمات قبل انطلاق المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل بإستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.