اللحوم بـ300 والأسماك ب70 جنيها.. الزراعة تعلن تفاصيل أكبر معرض للسلع

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على والمنافذ والمعارض أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا تحقق رغبات المواطنين من خلال توفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وأشار إلى ان الوزارة تتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبري استعداد لشهر رمضان المبارك وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بزيادة نسبة التغطية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري .

أسعار المنتجات الغذائية في معارض الزراعة

وأضاف "صالح" أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا أعلنت عن اسعار بعض المنتجات والسلع على النحو كالاتي:

كيلو اللحوم البلدي 300ج وكيلو الارز 30 جنية

كيلو الزيت 65 جنيها

البطاطس ال 5 كيلو 30 جنيها

البرتقال ال 2 كيلو 15 ج

المكرونة 10 جنيهات وزن 400 جرام

السمك البلطي درجه أولى 70 جنيهات

الدواجن الفريش 110 جنيهات لوزن كيلو

واكد "صالح" ان جميع المنتجات والسلع من مزارع وزارة الزراعة وبالتعاون أيضا مع القطاع الخاص.

وأوضح أن نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20‎ %‎ وتصل في سلع أخرى إلى 50 ‎%‎ ، مؤكدا أن المبادرة سوف تفتتح قريبا أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائية تصل عددها إلى 200 منتج وسلعة ويقام في أرض المعارض بالزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي بمشاركة اكتر من 70 عارضا .

واختتم "صالح" أن وزارة الزراعة مستمرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض وذلك تنفيذا للتوجيهات المستمرة لوزير الزراعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفر السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وفي إطار المتابعة المستمرة من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.