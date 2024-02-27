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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة القصابين: أسعار اللحوم انخفضت 20 %..فيديو

اللحوم
اللحوم

أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية. 

 

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وقال هيثم عبد الباسط في مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق وهمية ".

وأضاف هيثم عبد الباسط :" هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20 %  داخل الأسواق".

 وتابع هيثم عبد الباسط:" نامل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيه للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير".

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