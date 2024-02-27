شعبة القصابين: أسعار اللحوم انخفضت 20 %..فيديو

أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقال هيثم عبد الباسط في مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق وهمية ".

وأضاف هيثم عبد الباسط :" هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20 % داخل الأسواق".

وتابع هيثم عبد الباسط:" نامل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيه للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير".