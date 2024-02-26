بأسعار تنافسية.. «تربية الماشية» يدشن 5 منافذ لبيع اللحوم ببورسعيد

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا، يوضح الأخبار التي تم تداولها في محافظات مصر أمس، مشيرا إلى أنه تم البدء في محافظة كفر الشيخ بتسليم موقع الميدان الإبراهيمي، للبدء الفعلي بتطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، كمرحلة أولى طبقًا لرسومات وخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك لتنشيط السياحة الدينية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة دسوق، التي تُعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.



وأشار التقرير، أن مستشفى بني سويف التخصصي التابعة لمحافظة بني سويف، أعلنت تشغيل 7 تخصصات بالعيادة المسائية بالمستشفى، وذلك تخفيفًا على المُترددين وبأجر رمزي، وتشمل التخصصات، جراحة مخ وأعصاب، وصدرية، وأطفال، وروماتيزم ومفاصل، وعلاج طبيعي، وجلدية، وأسنان.



كما أعلنت محافظة أسيوط أنه تم البدء في رصف طريق نجع حمادي بنطاق مركز صدفا، بطول 4 كيلو متر، ضمن خطة المحافظة لتطوير وكفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية.



كما تشهد محافظة بورسعيد، مشروع تربية الماشية التابع للجهاز التنفيذي للمحافظة، لتوفير أعداد كبيرة من عجول البقر المستوردة ذات السلالات عالية الجودة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، حيث تم تدشين 5 منافذ لبيع اللحوم، بأسعار تنافسية بجميع أحياء المحافظة.



وتنظم مديرية الصحية التابعة لمحافظة المنيا اليوم الأثنين، قافلة طبية علاجية بقرية نجم بمركز مطاي، على مدار يومين متتالين، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، كما أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة بمحافظة الأسكندرية، والتي تستهدف زراعة 60 ألف شجرة، وذلك في غطار توجيهات الرئيس السيسي، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.

