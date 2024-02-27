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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: حرب غزة أصبحت كاشفة لمعضلة ازدواجية المعايير فى التعاطي مع الأزمات

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري فى قطاع غزة

وأضاف خلال كلمته اليوم، أن أزمة غزة الأخيرة أصبحت كاشفة لمعضلة إزدواجية المعايير فى التعاطي مع الأزمات الدولية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولحالة الإستقطبا الحاد التي يعاني منها النظام الدولي.

وتابع أن مصر حرصت منذ إندلاع الأزمة على ضمان استمرار تدافق المعدات العاجلة، كما أنها ستواصل جهودها لوقف إطلاق النار وتدفق حجم المساعدات وزيادتها الإنسانية، وتواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع ومنها إنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة .

 

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