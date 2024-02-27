رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدا رفيع المستوى من الهيئات القضائية لبحث التعاون

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف ، والمستشار خالد المتناوي المحامي العام لنيابات بني سويف والمستشار حسين عمارة محامي عام محكمة الأسرة ، والمستشار عادل الشاهد رئيس استئناف محكمة الأسرة ، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء أهمية دور القضاء المصري باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لإرساء قواعد العدل، والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، مثمناً الجهود التي تقوم بها الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات، وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، لافتا إلى أن كافة الهيئات والقطاعات الحكومية تشهد تقدم وتطور في مختلف القطاعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

من جانبهم عبر الوفد عن سعادته بالزيارة التي تأتي في إطار التواصل المستمر بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وتدعيم التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات والجهات القضائية، والتأكيد على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي بما يخدم مصلحة الوطن.