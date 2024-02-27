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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"40 ميلا نحو الشمال"..عرض مسرحي دامج لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ببيت السناري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، عرضًا مسرحيًا تحت عنوان: "40 ميلا نحو الشمال" لفريق ضي لفنون الأداء والمسرح الدامج، وذلك يوم الخميس 29 فبراير 2024 في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

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العرض من تأليف عبد الرحمن الحمامصي، وإعداد وإخراج سلمى محمد عبد النبي، وهو يقدم حكاية أحد عشر مهاجرًا يقدمون على رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر في قارب بالي، بقيادة صياد يسير بهم نحو المجهول. ويواجهون خلال الرحلة تحديات جسام تجبرهم على مواجهة قرار مصيري؛ ألا وهو اختيار اثنين منهم للتضحية بأنفسهم ومغادرة القارب كي ينجو الآخرون، وتتكشف خلال هذه اللحظات العصيبة قصصهم ودوافعهم للإقدام على هذه الرحلة. ومع تصاعد التوتر، تظهر قوات خفر السواحل لتحاصرهم جميعًا.
يأتي هذا العرض في إطار توضيح أهمية الفن المسرحي كأداة للتعبير الفني والثقافي، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. كما يسعى إلى إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بأجواء مسرحية متميزة تقدم رسائل إيجابية تساعد على النهوض بالمجتمع والقضاء على الظواهر السلبية. ويسلط هذا العرض الضوء على موهبة الفنانين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ويشجع على إبراز المواهب الشابة الواعدة في مجال الفن المسرحي.
يُذكر أن العرض المسرحي الدامج "40 ميلاً نحو الشمال" هو عرض تخرج الدفعة الثانية من ورشة إعداد الممثل المسرحي التي أقيمت في بيت السناري، ويهدف فريق ضي لفنون الأداء والمسرح الدامج من خلال مشروعه السنوي تخريج دفعتين، احادهما في التمثيل المسرحي، والأخرى في التأليف والكتابة.
 

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