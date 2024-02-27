شاهد.. لحظات إنقاذ شخصين من حريق مروع في برمنجهام

أظهر مقطع فيديو مؤثر لحظات قيام ظباط شرطة بإنقاذ شخصين من احتراق منزل في لوزيلز، بمدينة برمنجهام، بريطانيا.

وتمكنت قوات الشرطة من إنقاذ شخصين من منزل محترق بعد هجوم مروع متعمد، وفقًا لصحيفة "الديلي ميل" اليوم الثلاثاء.

يمكن سماع ضابط أسلحة نارية وهو يصرخ "هناك شخص ما هناك"موجهًا حديثه لضباط الشرطة الآخرين وهو يركض نحو المنزل من سيارته.

ويُظهر الفيديو اللحظة التي اكتشف فيها الضباط الحريق في قبل منتصف ليل 26 فبراير 2024، ثم ركضهم نحو النيران لإنقاذ عائلة محاصرة بالداخل.

موقف بطولي

وتُظهر لقطات الكاميرا حريقًا مشتعلًا في إحدى الغرف الأمامية للمبنى بينما يركض الشرطي الشجاع إلى سيارته ويسحب معدات متخصصة لكسر الباب وإنقاذ الأسرة المحاصرة بالداخل.

يوصرخ رجال الشرطة الشجعان "بسرعة، يوجد شخص ما هناك" بينما يكافحون من أجل فتح الباب الأمامي للمنزل.

وفي سباق مع الزمن، حطم الشرطيان الباب وقادا السكان إلى بر الأمان بينما تنتشر النيران عبر المنزل المجاور.

بومجرد فتح الباب، يصرخ الضباط "اخرج، اخرج" بينما يخرج شخصان من الشقة وهما يصرخان، ويصعد الضباط الشجعان درج الشقة وهم يصرخون "نار، نار، اخرج الجميع" أثناء فحص كل شيء. غرفة.



ويتم التعامل مع الحريق على أنه حريق متعمد.