ملك أحمد زاهر تكشف لـ صدى البلد تفاصيل دورها في مسلسل محارب

رمضان 2024

عبرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن تحمسها لشخصيتها في مسلسل محارب، بطولة الفنان حسن الرداد، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.



وقالت ملك أحمد زاهر لـ صدي البلد إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل محارب مع الفنان حسن الرداد، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية فتاة تسمي راندا إنفلونسر.



مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.



ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، ، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى.

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