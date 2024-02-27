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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني: روسيا تفقد ثاني طائرة من طراز Su-34 في يوم واحد

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة حربية روسية من طراز سو-34، وهي الثانية خلال مواجهات اليوم.

وأوضح قائد القوات الأوكرانية أن قواته اشتبكت مع طائرة روسية من طراز سو-34 أخرى واسقطتها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال أوليشوك إنه يجب على الجيش الروسي أن يفكر، على الأقل لفترة من الوقت، في تعليق عملياته بعد هذه الخسائر.

كما ورد في وقت سابق، انه تم إسقاط قاذفة مقاتلة من طراز Su-34 فوق منطقة الحرب في شرق أوكرانيا صباح الثلاثاء.

ومنذ 17 فبراير الجاري، أسقطت أوكرانيا أربع طائرات من طراز Su-34 وطائرتين من طراز Su-35 وفي 23 فبراير أيضًا، أصاب صاروخ أوكراني من طراز S-200 طائرة كشف رادارية طويلة المدى من طراز A-50 ذات قيمة عالية، التي كان لدى روسيا أقل من اثنتي عشرة منها في بداية الغزو، مما رفع عدد الطائرات المدمرة من هذا النوع إلى ثلاثة طائرات.

القوات الجوية الاوكرانية ميكولا أوليشوك طائرة روسية

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