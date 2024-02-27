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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يكشف تطورات إصابة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن الجهاز الفني يراقب الوضع بشأن اللاعبين المصابين على رأسهم محمد صلاح وداروين نونيز وسوبوسلاي.
 
وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامتون: "راين جرافينبيرش سيغيب عن مباراة الغد والمباراة القادمة والمباراة التي بعدها. سنرى ماسيحدث. هو يعاني من مشكلة بالأربطة وسنرى".

وأكمل: "نحن بحاجة لمعجزات لعودة بعض اللاعبين لذلك لن أستبعد البعض لكن نحن نقيّم وضعهم عن كثب. علينا أن نرى بشأن صلاح وداروين وسوبوسلاي".

وأضاف: "سأرى اللاعبين بعد قليل وحينها آمل أن أضع تشكيل جيد. وكما قلت مايمكن فعله بسبب الأجواء في الملعب له تأثير كبير لذا من الرائع أن نحظى بأجواء جيدة يوم غد".

وعن احتفاله بكأس الرابطة واصل: "جولة لا أعتقد من المنطقي أن تكون لي وحسب لكن أُفضّل أن تكون جولة للإحتفال مع بطولة ما. لا أقرر هذه الأشياء لكن إذا كان هناك إحتفال بالحافلة سأكون هناك بدون شك".

واستمر: "لاعبي يحبون اللعب لكن المشكلة هي قلّة وقت التعافي. يبدو الأمر غريبًا، الكثير يرانا مُفضّلين للفوز على ساوثهامبتون لكن نحن بحاجة لفريق تنافسي لذلك".

وأردف: "طالما لدينا 11 لاعب سنذهب للفوز. كل من يريد دعمنا بهذا المسار فمُرحّبًا به".

وعن تياجو الكانتارا أختتم:لايوجد وقت لعودته، هو منشغل مع القسم الطبي الان. هو يعاني من نفس مكان الإصابة لكن لا أعلم. لايمكنني المزيد. لا أعلم".

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