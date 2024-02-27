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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"بتمني لولادي الموت".. مقطع فيديو يوثق صرخات أب من قطاع غزة

بتمني لولادي الموت..
بتمني لولادي الموت.. مقطع فيديو يوثق صرخات أب من قطاع غزة

انتشر مقطع فيديو مؤثر يوثق صرخات أب من قطاع غزة نتيجة التصعيدات الإسرائيلية المميتة لأبناء الشعب الفلسطيني أجمع. 

قال الأب الفلسطيني في مقطع الفيديو المؤثر، “أنا بتمني لولادي الموت، أنا ما قادر اطعمهم، كل يوم بنموت، لا في خبز، لا فيه طحين، ولا حتى معلقة سمن”. 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

غزة اليوم

دخلت عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم الثلاثاء، 43 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأنه تم إدخال 43 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية ومواد النظافة ، وغاز ، ومياه .

وأشار المصدر إلى أنه يتم تسليم الشاحنات إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.

 

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