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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يخصص 186 مليون دولار كمساعدات إنسانية لمنطقة القرن الأفريقي

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل أولي قدره 171 مليون يورو (185.6 مليون دولار) لدول القرن الأفريقي الكبرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان في مواجهة الصراعات الإقليمية المتعددة وقضايا المناخ والأزمات الاقتصادية، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها"يواجه الناس في القرن الأفريقي احتياجات إنسانية متزايدة حيث تعاني المنطقة من صراعات متعددة وظواهر مناخية متطرفة وصدمات اقتصادية ويقدر أن حوالي 65 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت "أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن تخصيص أولي قدره 171 مليون دولار كمساعدات إنسانية للمنطقة ويأتي هذا التمويل بالإضافة إلى 72 مليون تم الإعلان عنها بالفعل للسودان". 

وبشكل عام، يبلغ إجمالي التخصيص الأولي للمساعدات الإنسانية لمنطقة القرن الأفريقي الكبرى في عام 2024 243 مليون يورو، بحسب بيان المفوضية الأوروبية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الدول المستفيدة من الدعم هم جنوب السودان (49.5 مليون يورو) وإثيوبيا (38 مليون يورو) والصومال (37 مليون يورو) وأوغندا (27.5 مليون يورو) وكينيا (11.5 مليون يورو) وجيبوتي (500 ألف يورو). 

وأضافت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال التمويل الجديد إلى مكافحة مشاكل الغذاء والتغذية الإقليمية وتحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم وحماية الطفل.

الاتحاد الأوروبي منطقة القرن الأفريقي مساعدات إنسانية المفوضية الأوروبية

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